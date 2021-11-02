«الفاو» تقيم دورة تدريب وتنظيم حوكمة الجمعيات التعاونية الزراعية في بيئة عسير

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انطلقت اليوم في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، دورة تدريب وترويج وتنظيم وحوكمة الجمعيات التعاونية الزراعية لفائدة منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة، والتي تنظمها منظمة الغذاء والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وافتتح المهندس عبدالله الويمني الدورة بكلمة رحب فيها بالحضور من أعضاء منظمة الفاو ومحاضرين ومشاركين، وتحدث فيها عن أهمية الحوكمة لضمان فعالية ونجاح كافة البرامج ومن ضمنها برامج التنمية الزراعية، ودورها أيضا في تنمية المجتمع وتعزيز مشاركته المجتمعية والتكامل بين أدوار مؤسساته المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة التي تساهم في مأسسة العمل بين مختلف المنظمات لتحقيق المستهدفات الوطنية والرؤية. ومن المقرر أن تستمر الدورة 3 أيام يتم خلالها شرح العديد من المفاهيم الهامة وتقدم محاضرات عدة، مثل “التوقعات ومخاوف المشاركين من التدريب وملائمتهم للأهداف والأعراف بالقواعد الأساسية، وأساسيات الجمعيات التعاونية – الهوية والقيم والتاريخ والمبادئ الممارسات، والإطار التشريع للجمعيات التعاونية، والجمعيات التعاونية وتطوير الشباب والنساء، حوكمة الجمعيات التعاونية، خطوات البدء في الجمعيات التعاونية، خطوات التحليل للجمعيات التعاونية، خطوات التقنين والتنفيذ للجمعيات”.

ويحاضر في الورشة الخبير الدولي الدكتور فهد الجمحان مدير البرنامج الوطني وخبير الماشية بالبرنامج التعاون الفني لأنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في السعودية، والخبير جاريد ماتابي خبير فني دولي خبير التعاونيات الزراعية.