سمو أمير منطقة جازان يطلع على جهود أمانة المنطقة وبلدياتها في معالجة التشوهات البصرية

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خلال الجلسة الأسبوعية لسموه اليوم، على دور أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وذلك بقصر سموه بمدينة جيزان.

وأشار سموه في بداية الجلسة إلى الدعم والرعاية والاهتمام التي تجدها مختلف المناطق من القيادة الحكيمة – حفظها الله -، والتوجيهات المتواصلة والدائمة للعمل على ما يوفر راحة ورفاهية المواطن والمقيم، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية الجلسة التي خصصت لبحث جهود الأمانة في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بما يتوافق مع رؤية المملكة ويعزز جودة الحياة ويحافظ على حياة بيئية وصحية مثالية.

عقب ذلك استعرض أمين منطقة جازان مناحي بن نايف بن سعيدان جهود الأمانة وبلدياتها الـ25 المرتبطة بها، في معالجة التشوهات البصرية،التي ركزت على معالجة وإصلاح الأساسيات الخمسة، وتشمل النظافة العامة ،ومعالجة الحواجز الخرسانية، وحفر الشوارع ،وأعمدة الإنارة، والأرصفة المتهالكة، مشيرًا إلى أن جهود الأمانة وبلدياتها أثمرت خلال الفترة الماضية عن إزالة، 899019 مترًا مكعبًا من مخلَّفات البناء والهدم، ومعالجة 45858 مترًا مكعبًا من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 2217 سيارة تالفة، ومعالجة وضع 6054 حاوية نظافة، وصيانة 468779 مترًا طوليًا من دهانات البردورات والخطوط الأرضية للطرق، ومعالجة 21175 من الحواجز الخرسانية للحفريات، وكذلك إصلاح 444460 مترًا مربعًا من حفر وتشققات الشوارع، إلى جانب إصلاح 10775 من أعمدة الإنارة، وإصلاح 156145 مترًا مربعًا من الأرصفة المتهالكة.

بعد ذلك استعرض وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس إبراهيم كريري آلية العمل التي طبقتها أمانة منطقة جازان وبلدياتها في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، مستعرضًا مؤشرات تطبيق برنامج جودة الحياة ورؤية المملكة.

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كما تضمن اللقاء جملة من المداخلات والمقترحات التي شارك بها الحضور؛ لتعزيز التكامل بين الأمانة والجهات الحكومية، وكذلك تعزيز دور المواطن في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري.