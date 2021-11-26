احدث الأخبار

هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة”
أبرز المواد
 شرطة مكة: ضبط 128 كيلوجرام مخدر بحوزة مقيم
أبرز المواد
 نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. الأمير سعود بن نايف يمثل المملكة في افتتاح بطولة العرب بالدوحة
أبرز المواد
 الأرصاد: الموجة الباردة لهذا الشتاء تبدأ من مساء الأربعاء وحتى هذا الموعد
أبرز المواد
 تدشين معرض المزاد الخيري “خيركم يزيد”
أبرز المواد
 كأس العرب.. قطر تفوز على البحرين وتفك عقدة الـ 17 عاما
أبرز المواد
 محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بالمحافظة
أبرز المواد
 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. نادي سباقات الخيل يقيم حفل “كأس الوفاء” السبت القادم
أبرز المواد
 سمو أمير نجران يقلّد مدير شرطة المنطقة رتبة لواء
أبرز المواد
 فرنسا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أبريل
أبرز المواد
 أكثر من 160 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في الباحة
أبرز المواد
 اللجنة الأولمبية العربية السعودية تُنظِّمُ مؤتمر التضامن الأولمبي
أبرز المواد
عاجل

«الصحة» توجه رسالة للمواطنين والمقيمين بشأن استكمال التحصين ضد كورونا

هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة”

هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة”

أبرز المواد
شرطة مكة: ضبط 128 كيلوجرام مخدر بحوزة مقيم

شرطة مكة: ضبط 128 كيلوجرام مخدر بحوزة مقيم

أبرز المواد
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. الأمير سعود بن نايف يمثل المملكة في افتتاح بطولة العرب بالدوحة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. الأمير سعود بن نايف يمثل المملكة في افتتاح بطولة العرب بالدوحة

أبرز المواد
الأرصاد: الموجة الباردة لهذا الشتاء تبدأ من مساء الأربعاء وحتى هذا الموعد

الأرصاد: الموجة الباردة لهذا الشتاء تبدأ من مساء الأربعاء وحتى هذا الموعد

أبرز المواد

فرنسا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أبريل

فرنسا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أبريل
موعد نهاية فيروس كورونا
https://almnatiq.net/?p=1076500
المناطق_متابعات

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في حديثه مع نواب البرلمان اليوم الثلاثاء، إن بلاده سجلت حوالي 47 ألف إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وتشير هذه الأرقام إلى تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ الثامن من أبريل الذي شهد ذروة الموجة الثالثة من الجائحة.

 

وتقول السلطات إن الأغلبية العظمى من الخاضعين للعلاج بالمستشفيات الآن لم يتلقوا تطعيما، فيما تلقى نحو 75 في المئة من سكان البلاد تطعيما كاملا.

 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر تغريدة أمس الاثنين تشير لتلقيه جرعة معززة من أحد لقاحات فيروس كورونا، داعيا للإسراع بحملة التطعيم لمكافحة موجة خامسة من الفيروس.

روابط ذات صلة

عاجل.. فرنسا تعلق رحلاتها مع جنوب إفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد

عاجل.. فرنسا تعلق رحلاتها مع جنوب إفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد
شاهد.. رجل إطفاء متقاعد يؤدي حركة غير متوقعة أمام قصر الإليزيه

شاهد.. رجل إطفاء متقاعد يؤدي حركة غير متوقعة أمام قصر الإليزيه
اغتصاب جندية فرنسية داخل قصر الإليزيه يثير الجدل.. والنيابة تحقق

اغتصاب جندية فرنسية داخل قصر الإليزيه يثير الجدل.. والنيابة تحقق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*