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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. نادي سباقات الخيل يقيم حفل “كأس الوفاء” السبت القادم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. نادي سباقات الخيل يقيم حفل “كأس الوفاء” السبت القادم
https://almnatiq.net/?p=1076505
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يقيم نادي سباقات الخيل السبت الموافق 4/ 12/ 2021م حفل كأس الأمير محمد بن سعود الكبير “كأس الوفاء” المُصنَّف من ضمن كؤوس الفئة الثانية في الميدان السعودي المُخصَّص لخيل الأربع سنوات مفتوح الدرجات.

وأناب – أيَّده الله – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة لحضور السباق وتسليم الكأس للفائز، ويشارك في السباق نخبة من أقوى خيل هذه الفئة طمعًا في نيل شرف الفوز والتتويج بالكأس الذي يحمل أهمية كبرى لدى الوسط الفروسي بجميع شرائحه.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الذي تجده الفروسية، مؤكدًا أن رعاية هذه البطولة تُجسِّد الوفاء الذي تميزت به القيادة الرشيدة.

وينطلق سباق “كأس الوفاء” في الشوط التاسع على مسافة ألفي متر،المُخصَّص للإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الثانية) من عمر أربع سنوات فأكثر، وتبلغ جائزته 500 ألف ريال.

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