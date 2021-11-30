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محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بالمحافظة

محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بالمحافظة
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المناطق ـ تبوك

رأَس محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمكتبه اليوم، اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم الأمطار، بحضور ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

 

وأكد المحافظ في بداية الاجتماع أهمية الاستعداد المبكر للحالات المطرية المتوقعة لهذا العام، ومناقشة ما يتعلق بجريان السيول بالأودية وتجمعات المياه في الأحياء السكنية، داعياً جميع الجهات المعنية إلى الاستعداد لذلك واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلك المخاطر ومعالجة المواقع التي بها ملاحظات، والعرض أولًا فأول عن نتائج ذلك.

 

وناقش الاجتماع وضع الأودية والشعاب الخطرة بالمحافظة والعمل على وضع الحلول اللازمة للحد من مخاطرها.

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