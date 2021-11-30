كأس العرب.. قطر تفوز على البحرين وتفك عقدة الـ 17 عاما

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حقق منتخب قطر، مساء الثلاثاء، الفوز على البحرين بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وبفوز الليلة؛ فك منتخب قطر عقدة الـ17 عاما بدون انتصار على البحرين بهدف عبد العزيز حاتم.

جدير بالذكر أن أخر فوز لقطر على البحرين يعود إلى عام 2004 عندما فاز العنابي 2-0 في مباراة ودية، ومنذ تلك المباراة خاض المنتخبان 16 مباراة انتهت 10 منهم بالتعادل و6 انتصارات للبحرين، بينما أخر انتصار رسمي لقطر على البحرين يعود إلى 2002 منذ 19 عاما خلال منافسات كأس الخليج.

وسجل عبد العزيز حاتم هدف قطر الوحيد في الدقيقة 68 من عمر اللقاء ليخطف نقاط المباراة الثلاثة للفريق العنابي.

ورفع منتخب قطر رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بينما يتقاسم منتخبا العراق وعمان المركز الثاني بنقطة واحدة ويتذيل منتخب البحرين الترتيب بدون رصيد من النقاط.