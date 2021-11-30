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تدشين معرض المزاد الخيري “خيركم يزيد”

تدشين معرض المزاد الخيري “خيركم يزيد”
https://almnatiq.net/?p=1076516
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دشَّنت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز اليوم، معرض المزاد الخيري بشعار ” خيركم يزيد” ويستمر لمدة شهر في مركز المملكة التجاري.

ويضم المعرض نخبة مختارة من الأعمال الفنية لكبار الفنانين المحليين والعالميين , ويهدف إلى دعم الأطفال المرضى بالسرطان المحتاجين في “‫جمعية سند الخيرية” ، وإيجاد منصة تفاعلية للفنانين والمهتمين بالفن لعرض أعمالهم الفنية واستخدامها لدعم الجمعيات الخيرية الأخرى مستقبلًا، ورفع الوعي بالعمل الخيري .

ويصاحب المعرض مزاد إلكتروني يعد الأول من نوعه لعرض ما يقارب 25 قطعة من اللوحات الفنية المميزة والمزايدة عليها لصالح أطفال برنامج كفالة الطفل المريض بالسرطان في الفترة بين 17 حتى 21 ديسمبر .

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