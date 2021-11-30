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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. الأمير سعود بن نايف يمثل المملكة في افتتاح بطولة العرب بالدوحة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. الأمير سعود بن نايف يمثل المملكة في افتتاح بطولة العرب بالدوحة
الأمير سعود بن نايف
https://almnatiq.net/?p=1076527
الدمام - فهد المريخي

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله”، مثّل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1443هـ المملكة في حفل إفتتاح كأس العرب والذي تستضيفه دولة قطر الشقيقة .

 

وكان في استقبال سموه عند وصوله لمطار الدوحة الدولي، وزير الشباب والرياضة الأستاذ صلاح بن غانم العلي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان .

 

والتقى سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر ونقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتمنياتهم لدولة قطر الشقيقة بدوام التقدم والازدهار .

 

وكان في وداع سموه عند مغادرته دولة قطر وزير الاتصالات والتكنولوجيا بدولة قطر سعادة الأستاذ محمد المناعي .

 

وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قد افتتح البطولة بحضور عدد من رؤساء الدول بملعب (البيت) بالعاصمة القطرية الدوحة .

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