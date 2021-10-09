احدث الأخبار

هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة”
أبرز المواد
 شرطة مكة: ضبط 128 كيلوجرام مخدر بحوزة مقيم
أبرز المواد
 نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. الأمير سعود بن نايف يمثل المملكة في افتتاح بطولة العرب بالدوحة
أبرز المواد
 الأرصاد: الموجة الباردة لهذا الشتاء تبدأ من مساء الأربعاء وحتى هذا الموعد
أبرز المواد
 تدشين معرض المزاد الخيري “خيركم يزيد”
أبرز المواد
 كأس العرب.. قطر تفوز على البحرين وتفك عقدة الـ 17 عاما
أبرز المواد
 محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بالمحافظة
أبرز المواد
 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. نادي سباقات الخيل يقيم حفل “كأس الوفاء” السبت القادم
أبرز المواد
 سمو أمير نجران يقلّد مدير شرطة المنطقة رتبة لواء
أبرز المواد
 فرنسا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أبريل
أبرز المواد
 أكثر من 160 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في الباحة
أبرز المواد
 اللجنة الأولمبية العربية السعودية تُنظِّمُ مؤتمر التضامن الأولمبي
أبرز المواد
عاجل

«الصحة» توجه رسالة للمواطنين والمقيمين بشأن استكمال التحصين ضد كورونا

هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة”

هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة”

أبرز المواد
شرطة مكة: ضبط 128 كيلوجرام مخدر بحوزة مقيم

شرطة مكة: ضبط 128 كيلوجرام مخدر بحوزة مقيم

أبرز المواد
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. الأمير سعود بن نايف يمثل المملكة في افتتاح بطولة العرب بالدوحة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. الأمير سعود بن نايف يمثل المملكة في افتتاح بطولة العرب بالدوحة

أبرز المواد
الأرصاد: الموجة الباردة لهذا الشتاء تبدأ من مساء الأربعاء وحتى هذا الموعد

الأرصاد: الموجة الباردة لهذا الشتاء تبدأ من مساء الأربعاء وحتى هذا الموعد

أبرز المواد

هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة”

هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة”
https://almnatiq.net/?p=1076541
المناطق_واس

يجتمع كبار مفكري الفلسفة المعاصرين في “مؤتمر الرياض للفلسفة” الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر2021م، في أول مؤتمر فلسفي من نوعه تستضيفه المملكة العربية السعودية، ويشارك فيه مفكرون ومؤسسات دولية وإقليمية مرموقة لمناقشة مختلف القضايا الفلسفية المعاصرة، تحت شعار (اللا متوقع).

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان أن المهمة الرئيسية للمؤتمر تتمحور في تعزيز حضور الفلسفة في المجتمع، وتداولها على أوسع نطاق عبر النقاشات الفلسفية المتنوعة التي سيقدمها ضيوف المؤتمر من المفكرين والنقاد العالميين رفيعي المستوى الذين سيتناولون المفاهيم الفلسفية الأساسية والمعاصرة من محاور متعددة، وبما يكفل تعزيز التفكير الفلسفي وأساليبه وأدواته في مجتمعنا.

وسيغطي برنامج “مؤتمر الرياض للفلسفة” مجموعة من الجلسات العامة التفاعلية وورش العمل التي تتناول القضايا المعاصرة، وتسلط الضوء على دور الفلسفة في فهم العالم اليوم، إلى جانب تغطيتها للحالة الإنسانية الراهنة، وما يؤثر فيها من وقائع غير متوقعة، مثل جائحة كوفيد-19 وتأثيراتها الأخلاقية.

وتشمل قائمة متحدثي المؤتمر وضيوفه نخبة من مُنظّري الفلسفة في أهم جامعات العالم، بما في ذلك جامعة بريتوريا، وجامعة هارفرد، وجامعة تورينو، ومعهد الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن، وجامعة القاهرة، وجامعة الملك سعود وغيرها.

والذين سيقدمون أطروحاتهم الفلسفية ضمن برنامج حافل للمؤتمر يتضمن جلسات النقاش العامة المفتوحة لعموم أفراد المجتمع، إلى جانب أنشطة إثرائية متنوعة، تشمل قريةً للقراءة، ومنطقة للأطفال مصممة لغرس قيمة التفكير الفلسفي بين الأجيال الناشئة.

ويأتي “مؤتمر الرياض للفلسفة” ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لدعم النشاط الفلسفي في المملكة، عبر إيجاد منصة سعودية مرموقة لمناقشة مستجدات علم الفلسفة وتطبيقاته الحديثة، ودعم المحتوى الفلسفي متعدد الأبعاد والآفاق والموجّه لجميع الفئات المجتمعية، بالتعاون مع المؤسسات الناشطة في مجال الفلسفة من مختلف دول العالم.

ويمكن للراغبين في الحضور التسجيل عبر الرابط الإلكتروني https://engage.moc.gov.sa/philosophy_conference# .

روابط ذات صلة

وزير الثقافة يعفي دور النشر في معرض الرياض الدولي للكتاب من قيمة إيجار الأجنحة

وزير الثقافة يعفي دور النشر في معرض الرياض الدولي للكتاب من قيمة إيجار الأجنحة
أسماء الفائزين بجائزة معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2020

أسماء الفائزين بجائزة معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*