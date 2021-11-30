احدث الأخبار

الطيران المدني: رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول غدًا
أبرز المواد
 أندية جامعة الملك خالد تختتم تحدّي TechTree التقني
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تطلق “بينالسور” بقصر خُزام في جدة في محطته الثانية
أبرز المواد
 الصحة العالمية: الحظر الشامل للسفر بسبب متحوّر ” أوميكرون” لن يمنع من انتشاره
أبرز المواد
 بمشاركة 25 دولة.. قمة “مستقبل المعادن” تناقش الفرص التعدينية في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا
أبرز المواد
 الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن إغلاق مركز طبي تسبب في وفاة مريضة بالرياض
أبرز المواد
 حتى لا تقع ضحية.. تنبيه عاجل من «التجارة» للمتسوقين وقت التخفيضات
منوعات
 هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة”
أبرز المواد
 شرطة مكة: ضبط 128 كيلوجرام مخدر بحوزة مقيم
أبرز المواد
 نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. الأمير سعود بن نايف يمثل المملكة في افتتاح بطولة العرب بالدوحة
أبرز المواد
 الأرصاد: الموجة الباردة لهذا الشتاء تبدأ من مساء الأربعاء وحتى هذا الموعد
أبرز المواد
 تدشين معرض المزاد الخيري “خيركم يزيد”
أبرز المواد
عاجل

الطيران المدني: رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول غدًا

الطيران المدني: رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول غدًا

الطيران المدني: رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول غدًا

أبرز المواد
أندية جامعة الملك خالد تختتم تحدّي TechTree التقني

أندية جامعة الملك خالد تختتم تحدّي TechTree التقني

أبرز المواد
وزارة الثقافة تطلق “بينالسور” بقصر خُزام في جدة في محطته الثانية

وزارة الثقافة تطلق “بينالسور” بقصر خُزام في جدة في محطته الثانية

أبرز المواد
الصحة العالمية: الحظر الشامل للسفر بسبب متحوّر ” أوميكرون” لن يمنع من انتشاره

الصحة العالمية: الحظر الشامل للسفر بسبب متحوّر ” أوميكرون” لن يمنع من انتشاره

أبرز المواد

حتى لا تقع ضحية.. تنبيه عاجل من «التجارة» للمتسوقين وقت التخفيضات

حتى لا تقع ضحية.. تنبيه عاجل من «التجارة» للمتسوقين وقت التخفيضات
https://almnatiq.net/?p=1076545
المناطق_الرياض

تحت شعار “قبل لاتدور الرخيص دور الترخيص”، أطلقت وزارة التجارة عدة نصائح هامة للمتسوقين لتعريفهم بالحقوق الأساسية لهم وقت التخفيضات.

 

وأوضحت “التجارة”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، 3 أمور هامة للمتسوقين وقت التخفيضات، والتي جاءت كالتالي:

 

– وجود ترخيص واضح على واجهة المحل التجاري أو واجهة المتجر الإلكتروني.

 

– معرفة سعر السلعة قبل وبعد التخفيض.

 

– في حالة عدم وجود ترخيص للتخفيضات يمكنك تقديم بلاغ تجاري على المنشأة.

 

روابط ذات صلة

“متحدث التجارة” يوضح طريقة التحقق من صحة تراخيص التخفيضات إلكترونياً

“متحدث التجارة” يوضح طريقة التحقق من صحة تراخيص التخفيضات إلكترونياً
بلاغ للجهات الأمنية…”صحيفة المناطق” تكشف عن جريمة نصب تعرض لها مواطنون من متجر إلكتروني موثق لدى وزارة التجارة

بلاغ للجهات الأمنية…”صحيفة المناطق” تكشف عن جريمة نصب تعرض لها مواطنون من متجر إلكتروني موثق لدى وزارة التجارة
ضبط منصات مخالفة تبيع تذاكر مباراة الهلال وبوهانج بشكل غير نظامي

ضبط منصات مخالفة تبيع تذاكر مباراة الهلال وبوهانج بشكل غير نظامي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*