حتى لا تقع ضحية.. تنبيه عاجل من «التجارة» للمتسوقين وقت التخفيضات

تحت شعار “قبل لاتدور الرخيص دور الترخيص”، أطلقت وزارة التجارة عدة نصائح هامة للمتسوقين لتعريفهم بالحقوق الأساسية لهم وقت التخفيضات.
وأوضحت “التجارة”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، 3 أمور هامة للمتسوقين وقت التخفيضات، والتي جاءت كالتالي:
– وجود ترخيص واضح على واجهة المحل التجاري أو واجهة المتجر الإلكتروني.
– معرفة سعر السلعة قبل وبعد التخفيض.
– في حالة عدم وجود ترخيص للتخفيضات يمكنك تقديم بلاغ تجاري على المنشأة.
تعرّف على الحقوق الأساسية للمتسوق وقت التخفيضات.#قبل_لاتدور_الرخيص_دور_الترخيص pic.twitter.com/RaXuyJeBDX
— وزارة التجارة (@MCgovSA) November 30, 2021
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