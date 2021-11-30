الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن إغلاق مركز طبي تسبب في وفاة مريضة بالرياض

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علق مدير عام الالتزام بوزارة الصحة، مساء اليوم، على إغلاق مركز طبي بعد تسببه في وفاة مريضة بالرياض.

وقال في تصريحات لقناة الإخبارية: “وفاة المريضة كان بسبب خطأ طبي حسب التحقيقات الأولية ولم يكن هناك استشاري مشرف على العمليات وتم ضبط ممارسين يعملون بدون ترخيص بنفس المركز”.

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، عن إغلاق أحد المراكز الطبية الخاصة لجراحة التجميل بمدينة الرياض، إغلاقًا تحفظيًّا؛ وذلك بعد ثبوت مسؤولية المركز عن تدني مستوى تقديم الخدمة الصحية.

وأشارت الوزارة إلى عدم الالتزام بالمعايير الصحية، والذي نتج عنه وفاة مريضة أثناء إجراء عملية تجميلية لها بالمركز إضافة إلى مخالفات أخرى.

وقررت الوزارة إحالة كامل ملف المركز الخاص إلى جهة الاختصاص بالهيئة الصحية الشرعية؛ لإصدار الحكم المناسب؛ وفق نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونظام مزاولة المهن الصحية.