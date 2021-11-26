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وزارة الثقافة تطلق “بينالسور” بقصر خُزام في جدة في محطته الثانية

وزارة الثقافة تطلق “بينالسور” بقصر خُزام في جدة في محطته الثانية

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وزارة الثقافة تطلق “بينالسور” بقصر خُزام في جدة في محطته الثانية

وزارة الثقافة تطلق “بينالسور” بقصر خُزام في جدة في محطته الثانية
https://almnatiq.net/?p=1076564
المناطق_واس

أطلقت وزارة الثقافة اليوم بينالي الجنوب الدوليّ للفن المعاصر “بينالسور” في قصر خُزام بمدينة جدة تحت عنوان: “أصداء: عالم بين التماثليّة والافتراضية”، الذي سيستقبل الزوار بدءاً من يوم غدٍ حتى 30 ديسمبر المقبل، بعد أن اختتم محطته الأولى في حي جاكس بمدينة الرياض خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر، وذلك بالتعاون مع جامعة تريس دي فيبريرو الوطنيّة بالأرجنتين.

وتعد المملكة إحدى المحطات الدولية التي توقف عندها البينالي العالمي في دورته الثالثة خلال فترة إقامته من يوليو إلى ديسمبر 2021م، من ضمن أكثر من 120 موقعاً في 50 مدينةً منتشرة في 23 دولة بمشاركة أكثر من 400 فنان.

ويحتوي البينالي في محطته السعودية على أكثر من 30 عملاً لفنانين من مختلف جنسيات العالم، من بينهم خمسة فنانين سعوديين، هم: مهند شونو، ولينا قزاز، وعهد العمودي، وفلوة ناظر، ودانية الصالح، تحت إشراف القيّم الفني ديانا ب. وِشْلر من الأرجنتين، وتتناول الأعمال محور “طرقٌ للعيش/ تشكُّلاتٌ متحوّلة”؛ وتتوزع على أربعة محاور هي “في المكان، إزاء الزمان”، و”تجاه الطبيعة واللا متوقع”، و”في الأضواء والظلال”، و”في الوضع البشري”.

وتستضيف وزارة الثقافة بينالي “بينالسور” للمرة الثانية، حيث كانت الاستضافة الأولى في عام 2019م في الرياض، واختارت أن تكون الاستضافة الثانية بين مدينتي “الرياض، وجدة” ؛وذلك بهدف توسيع التجربة الفنية الإبداعية التي يقدمها البينالي، وفتح مجال أكبر لمشاركة الفنانين السعوديين وتفاعلهم مع نظرائهم في العالم عبر منصات فنية مرموقة.

وأتاحت الوزارة الحضور لجميع الراغبين من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/bienalsur.

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