أندية جامعة الملك خالد تختتم تحدّي TechTree التقني

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اختتمت جامعة الملك خالد ، تحدّي TechTree التقني، الذي يهدف إلى ابتكار حلول رقمية وتقنية ذكية متوافقة مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية، وزراعة عشرة مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30٪ من مساحة المملكة العربية السعودية.

وأوضح عميد كلية علوم الحاسب الآلي الدكتور علي بن محمد آل قروي، أن تفعيل هذا التحدي يأتي من منطلق أهمية استثمار إبداعات الطلاب وقدرتهم على المشاركة في المبادرات الوطنية النوعية الفاعلة.

وأكد آل قروي، أن التحدي نُفِّذَ بمشاركة عدد من الأندية الطلابية خلال 3 أيام متتالية، منها نادي الحاسب الآلي، ونادي الهندسة، ونادي الألعاب الإلكترونية، وتمت بالتعاون مع الجمعية السعودية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME)، وكذلك معهد مهندس الإلكترونيات والكهرباء (IEEE)، فيما تنوعت المسارات في المبادرة إلى 3 مسارات رئيسة، شملت مسار البرمجة، ومسار “إنترنت” الأشياء، ومسار الألعاب الإلكترونية، حيث شارك الطلاب في ابتكار مشاريع واقعية تسهم في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، كما اشتملت المبادرة على دورات تدريبية مصاحبة في عدة مجالات تقنية مختلفة.