الهزاع مديراً لوحدة “الإصلاح الأسري” بمركز تعارفوا

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أصدر رئيس مركز “تعارفوا” للإرشاد الأسري الدكتور سعود بن صالح المصيبيح، قرارًا، اليوم الثلاثاء، بتكليف الأستاذ مسفر بن فهد سعد الهزاع مديرا لوحدة الإصلاح الأسري.

ويتمتع الأستاذ مسفر الهزاع بسيرة حافلة في مجال الإرشاد الأسري، إضافة إلى مساهماته في مجالات التطوع والمبادرات الرائدة.

وأعرب الأستاذ مسفر الهزاع، عن شكره لرئيس مركز “تعارفوا” على هذه الثقة، مؤملاً أن تسهم وحدة الإصلاح الإسري بمركز تعارفوا للإرشاد الأسري في استقرار الحياة الزوجية والأسر، في المجتمع السعودي، وتجاوز المشكلات الأسرية من خلال البرامج التوعوية وورش العمل المتخصصة التي يقدمها المركز.

يذكر أن “وحدة الإصلاح الأسري” من أهم أهدافها تعزيز ثقافة التسامح والصلح في المجتمع، وتحقيق ريادة المركز في مجال الإصلاح الأسري على أسس علمية ومهنية عالية الجودة وفق رؤية 2030، بما يتناسب مع تطورات الأسرة السعودية.