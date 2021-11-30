الإمارات تفوز على سوريا بثنائية في كأس العرب (فيديو)

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فاز المنتخب الإماراتي على نظيره السوري 2 / 1 اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية ببطولة كأس العرب المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 24 عن طريق كايو لوكاس، قبل أن يضيف علي صالح الهدف الثاني في الدقيقة 30.

هدف تقدم الامارات 2 – 0 على سوريا عبر علي صالح د30 … #مونديال_العرب pic.twitter.com/IbytwuzIbq — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021

وفي الدقيقة 60 سجل ورد السلامة الهدف الوحيد للمنتخب السوري.

هدف| سوريا تقلص النتيجة 1 – 2 الامارات في د60 … #مونديال_العرب pic.twitter.com/JlF9aU1EtT — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021

وشهدت المباراة تعرض محمود خميس لاعب المنتخب الإماراتي للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت في وقت سابق اليوم الثلاثاء بفوز المنتخب التونسي على الموريتاني 5 /1.