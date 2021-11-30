العثور على صخرة تحوي شعبا مرجانية تعود لـ 120 ألف سنة بالمملكة (فيديو)

المناطق ـ متابعات

عثرت شركة البحر الأحمر على صخرة تحوي شعبا مرجانية تعود لنحو 120 ألف سنة.

وكشفت العربية في نشرتها، اليوم الثلاثاء، أن الشركة، عثرت أيضًا على بقايا قنافد البحر، بجنوب محافظة الوجه.

يذكر أن خبراء العلوم والبيئة البحرية في شركة البحر الأحمر للتطوير، تمكنوا خلال الفترة الماضية من اكتشاف مستعمرة مرجانية ضخمة جنوب جزيرة الوقادي التابعة للمشروع، التي قُدر عمرها بحوالي 600 عام، ويبلغ ارتفاعها أكثر من 10 أمتار.