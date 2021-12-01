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الاتحاد الأوروبي: سجلنا 44 إصابة بمتحور أوميكرون حتى الآن

الاتحاد الأوروبي: سجلنا 44 إصابة بمتحور أوميكرون حتى الآن
https://almnatiq.net/?p=1076601
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رصد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها 44 حالة إصابة مؤكدة بمتحوّر فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” في 11 دولة في الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضح المركز في بيان من مقره بمدينة ستوكهولم اليوم أن الدول الـ 11 هي النمسا وبلجيكا والتشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.

 

وأضاف البيان أنه تم كذلك الإبلاغ عن عدد من الحالات المحتملة في دول أخرى بالقارة لكنها لا تزال قيد التحقيق.

 

وبين أن جميع الحالات المؤكدة حتى الآن تعود إلى أشخاص كانوا قد سافروا إلى دول أفريقية، وقام البعض منهم برحلات متصلة في وجهات أخرى بين أفريقيا وأوروبا ،مشيراً إلى أنها لا تتضمن أي حالات خطيرة أو وفيات.

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