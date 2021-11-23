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“مرور الرياض” يضبط قائد مركبة عرض حياة الآخرين للخطر إثر ممارسته التفحيط

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“مرور الرياض” يضبط قائد مركبة عرض حياة الآخرين للخطر إثر ممارسته التفحيط

“مرور الرياض” يضبط قائد مركبة عرض حياة الآخرين للخطر إثر ممارسته التفحيط
https://almnatiq.net/?p=1076619
المناطق_الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو، لقائد مركبة يقوم بالتفحيط بها في أحد شوارع الرياض، بطريقة خطيرة أثارت غضب البعض نظرًا لتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

فيما أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تمكنها من تحديد هوية قائد المركبة وإلقاء القبض عليه.

وقال حساب “المرور” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي مرور منطقة الرياض يضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.

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