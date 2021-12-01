فاوتشي: اكتشاف 226 حالة لمتحور “أوميكرون” في 20 دولة

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أعلن كبير مسؤولي الأمراض المعدية بأمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، أن 226 حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” في 20 بلدًا، لا تشتمل على الولايات المتحدة.

وأضاف فاوتشي في كلمة له اليوم الثلاثاء، أن هناك عدد كبير من الفرات والمتحورات لكورونا، ومن المتوقع أن يؤثر بعضها على الانتقال والأجسام المضادة.

ولفت إلى أن المعلومات الأولى من جنوب إفريقيا تشير إلى عدم وجود “أعراض غريبة” لدى المصابين بمتحور “أوميكرون”.

وأوضح أن متحور أوميكرون تم الإبلاغ عنه لأول مرة في بوتسوانا يوم ١١ نوفمبر وفي جنوب إفريقيا في ١٤ من الشهر نفسه.

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 56 دولة فرضت إجراءات سفر تهدف إلى منع انتقال متحور “أوميكرون”.