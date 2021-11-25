محكمة ليبية تستبعد حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة(فيديو)

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استبعدت المحكمة الابتدائية في مدينة الزاوية الليبية المشير خليفة حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد نشرت مقطعا مصورا للحظة إعلان قضاة محكمة مدينة الزاوية الابتدائية قبول الطعن المقدم في حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين.

وكانت المحكمة قد قررت قبول الطعن شكلا، وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين.

وذكر موقع “ليبيا المستقبل” أن المحكمة اعتبرت أن ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء قرارا وليس قانونا، ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبت فيها.

يذكر أن حفتر كان قد أعلن ترشحه في 16 نوفمبر للانتخابات الرئاسية في ليبيا، حيث قدم أوراق ترشحه رسميا لمفوضية الانتخابات في بنغازي.