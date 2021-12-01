وكالة الأدوية الأوروبية تكشف موعد إنتاج لقاحات تستهدف “أوميكرون”

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قالت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية، إيمير كوك، اليوم الثلاثاء، إن اللقاحات التي تستهدف متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس «كوفيد-19» قد تتم الموافقة عليها خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، إذا لزم الأمر.

خلال مداخلتها أمام البرلمان الأوروبي، قالت كوك إنه «رغم أن اللقاحات أثبتت فعاليتها ضد انتشار المتحورات، لكن هناك حاجة إلى فهم ما إذا كان هذا الأمر يسري على أوميكرون».

وأشارت إلى أنه إن كانت هناك ضرورة لتغيير اللقاحات الحالية، ستعمد الشركات المصنعة على تكييف معادلاتهم لتضمينها تسلسل المتحور الجديد، مضيفة أن وكالة الأدوية الأوروبية تعمل مع شركات الأدوية ومع جهات رقابية أخرى، للتأكد من أنها مستعدة وجاهزة قدر الإمكان

وتابعت: «عندما يكون هناك حاجة إلى تعديل اللقاحات المتوافرة قد نكون في موقع يخوّلنا الموافقة عليها في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر».

إلى ذلك، أكدت كوك أن الرسالة الأساسية لوكالة الدواء الأوروبية هي أن اللقاحات الحالية توفّر الحماية، كما شددت على أهمية الدفع باتجاه أخذ الجرعة الزائدة من قبل المؤهّلين لها، كي يحصلوا على حماية إضافية.