“الصحة العالمية” تنصح كبار السن بتجنب السفر الدولي في الوقت الحالي

المناطق_وكالات

نصحت منظمة الصحة العالمية، كبار السن فوق الستين عامًا، بتجنب السفر الدولي في الوقت الحالي؛ بسبب متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس «كوفيد-19».

وقالت المنظمة، اليوم الثلاثاء، في البيان: «الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة، مثل امراض القلب أو السرطان أو السكري، أو المعتلة صحتهم، خصوصًا الأشخاص فوق الستين عامًا أو الأكبر، عليهم تأجيل السفر في الوقت الحالي».

وسجلت عدد من الدول في أوروبا وأفريقيا وآسيا إصابات بمتحور «أوميكرون» الجديد، أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثماني حالات بالمتحور الجديد.

وأضافت بريطانيا وعدد من الدول حظر السفر من القادمين من جنوب أفريقيا وسبع دول أفريقية أخرى؛ لمنع انتشار متحور «أوميكرون».