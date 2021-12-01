كندا تمنع مواطني 10 دول دخول أراضيها بينهم دولة عربية

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أعلنت وسائل إعلام محلية، أن كندا قررت إضافة 3 دول جديدة إلى الدول الـ 7 الممنوع دخول مواطنيها أراضيها بسبب المتحور الجديد “أوميكرون”.

وقالت وسائل الإعلام الكندية، إن بلدهم ستمنع دخول المسافرين الذين زاروا نيجيريا ومالاوي ومصر.

ونقلت صحيفة “تورونتو ستار” عن مصادر، أن كندا ستضيف 3 دول أفريقية جديدة (مصر ونيجيريا ومالاوي) للقائمة السابقة التي تم الإعلان عنها الجمعة الماضية، حيث لن يُسمح للمسافرين منها بدخول أراضيها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي وسط مخاوف بشأن انتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وكانت كندا قد منعت الأسبوع الماضي قدوم المسافرين الذين زاروا 7 دول من جنوب القارة الأفريقية (جنوب أفريقيا، ناميبيا، زيمبابوي، بوتسوانا، ليسوتو، إيسواتيني وموزمبيق) خلال الـ 14 يومًا الأخيرة من دخول أراضيها.