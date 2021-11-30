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بعد إسقاط طائرة مسيرة .. التحالف: تدمير زورق مفخخ لميليشيا الحوثي بجنوب البحر الأحمر

بعد إسقاط طائرة مسيرة .. التحالف: تدمير زورق مفخخ لميليشيا الحوثي بجنوب البحر الأحمر
https://almnatiq.net/?p=1076648
المناطق_الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أنه قام باعتراض وتدمير طائرة مسيٌرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي، كما كشف عنه تدميره زورقاً “مفخخاً” للميليشيا الحوثية الإرهابية قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.

وأوضح التحالف، أن أي محاولة استهداف للمدنيين سيقابلها استجابة فورية للتهديد، مؤكداً أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأبان التحالف، أن الطائرة المسيّرة التي تم اعتراضها وتدميرها أقلعت من مطار صنعاء واعترضت في أجواء محافظة عمران، مشيراً إلى أنه تم رصد مصدر التهديد للطائرة المسيّرة وسيتم قصفه في الساعات القادمة.

وبيّن التحالف، أنه إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية للزورق المفخخ من محافظة الحديدة، مشدداً على التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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