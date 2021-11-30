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البنك المركزي يحذر من الانخداع بأساليب الاحتيال المالي

البنك المركزي يحذر من الانخداع بأساليب الاحتيال المالي

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البنك المركزي يحذر من الانخداع بأساليب الاحتيال المالي

البنك المركزي يحذر من الانخداع بأساليب الاحتيال المالي
https://almnatiq.net/?p=1076651
المناطق_الرياض

حذّر البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، من الانخداع بأساليب الاحتيال المالي المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح عبر حسابه بموقع تويتر أن هناك نشرات إخبارية مفبركة تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلن فتح قنوات استثمارية جديدة للمواطنين، مؤكدة أنها إحدى حيل الاحتيال المالي.

وحث البنك المركزي السعودي، العملاء على إتباع النصائح والإرشادات التالية لتجنب الوقوع فريسة لإحدى طرق الاحتيال المالي، وتتمثل هذه النصاح في التالي:

– عدم الاستجابة لأي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية تطلب منك الإفشاء عن معلومات خاصة بحساباتك المصرفية أو بطاقاتك الائتمانية أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل إلى جوالك من الجهة المالية.

– عدم التعامل مع جهات غير مرخصة.

– حماية جهاز الحاسب الآلي وجوالك من الاختراق بتركيب برامج ووسائل حماية فعالة لجعل استخدام الإنترنت أكثر أماناً.

– فحص إشعارات البنك الخاصة بمعاملاتك المصرفية، وكذلك كشف الحساب لبطاقاتك الائتمانية لمراجعة العمليات المالية المنفذة.

– إبلاغ البنك فورًا عن أي عملية احتيال تتعرض لها لأخذ الإجراءات اللازمة وتوعية عملاء البنك الآخرين.

– تغيير اسم المستخدم والرقم السري الذي تستخدمه للخدمات المصرفية عبر الإنترنت بصورة دورية.

وأشار البنك المركزي إلى أن الجهات المالية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المالية الخاصة أو تطلب تحديث بياناتهم البنكية أو الشخصية عبر الهاتف تحت أي ظرف، مضيفًا أن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات تكون عبر فروع البنوك فقط.

وأضاف الينك، أنه لحماية العملاء خصصت شركات الاتصالات في المملكة خدمة مجانية للإبلاغ عن رسائل الاحتيال النصية SMS  التي تطلب تحديث البيانات البنكية أو تعدك بالفوز بمكافآت وجوائز مالية وذلك بإعادة إرسالها متضمنة رقم جوال المرسل إلى الرمز الموحد (330330).

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