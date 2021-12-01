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2000 عام عمر أقدم «شاي» في العالم

2000 عام عمر أقدم «شاي» في العالم
https://almnatiq.net/?p=1076655
المناطق_متابعات

أعلن علماء الآثار الصينيون، أنهم اكتشفوا أقدم مشروب شاي في العالم عمره أكثر من 2000 عام.

ويشير العلماء، إلى أنهم اكتشفوا هذا المشروب في مقاطعة شاندونغ، خلال عمليات التنقيب في مقبرة أسرة تشو التي تعود إلى الفترة من القرن الحادي عشر وإلى القرن الثالث قبل الميلاد. وبعد تحليل تركيب أوراق الشاي استنتج الباحثون أن مشروب الشاي تم تخديره بين أعوام 453 و410 قبل الميلاد حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويذكر أن أقدم مشروب شاي قبل هذا الاكتشاف، كان علماء الآثار قد عثروا عليه في مقبرة الإمبراطور هان جينغ دي الذي توفي في ربيع عام 141 قبل الميلاد.

وقد أكد الاكتشاف الجديد، على أن الشاي كان يزرع في جميع أنحاء الصين قبل الميلاد أيضاً. وأن البعض يعتقدون أن الشاي في عهد أسرة تشو لم يكن مشروباً، بل دواء لعلاج اضطرابات المعدة. ولكنه أصبح يستخدم كمشروب في عهد أسرة هان (206 قبل الميلاد – 220 ميلادي)، وفي عهد أسرة تان (القرنين السابع – العاشر الميلادي) التي نشرت فيها «قواعد الشاي» الشهيرة، بدأ انتشار الشاي في العالم، حيث انتقل أولاً إلى اليابان وكوريا ومنها إلى أوروبا في القرن السادس عشر.

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