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وزير الدفاع الأمريكي يخير قوات الحرس الوطني بين التطعيم أو فقدان الراتب

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وزير الدفاع الأمريكي يخير قوات الحرس الوطني بين التطعيم أو فقدان الراتب

وزير الدفاع الأمريكي يخير قوات الحرس الوطني بين التطعيم أو فقدان الراتب
https://almnatiq.net/?p=1076661
المناطق_وكالات

أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأن يتلقى جميع أفراد الحرس الوطني والاحتياط لقاحات كورونا، وفي حال رفضهم التطعيم سيفقدون أجورهم.

وبحسب المذكرة التي أرسلها البنتاجون إلى كبار المسؤولين العسكريين، يجب على أفراد الحرس الوطني تلقي التطعيم بشكل كامل من أجل المشاركة في المناورات والتدريب.

وفي أغسطس المنصرم، طالبت وزارة الدفاع الأمريكية جميع عناصر الجيش الأمريكي بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول منتصف سبتمبر.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان وقتها إنه يدعم بقوة هذا القرار، مؤكدا أنه يتقاسم مع أوستن التزاما راسخا بضمان توفر كل الأدوات الضرورية لقوات بلاده لتقوم بعملها بأكبر قدر من الأمان.

وتعد معدلات التطعيم في قوات البحرية الأعلى، حيث عانت من تفش واسع النطاق العام الماضي على متن حاملة طائرات.

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