تقلبات جوية بعدة مناطق خلال ساعات.. ضباب وغبار يعيق الرؤية

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية تتحول إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 22-42 كم/ساعة تصل سرعتها الى 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 44 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي.

وتكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.