سلطنة عمان.. سيول جارفة تكتسح منطقة مسندم(فيديو)

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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قوة السيول الجارفة التي شهدتها أجزاء من محافظة مسندم في سلطنة عُمان صباح اليوم الثلاثاء.

ونشرت، مقاطع فيديو تبين السيول في منطقة مسندم بسلطنة عمان، إثر تعرضها لتساقط أمطار رعدية بغزارة عالية، نتيجة تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث عملت السيول على جريان الأودية بقوة جارفة.

وكانت سلطنة عمان قد علقت دخول القادمين من 7 دول، بينها جنوب إفريقيا، ابتداء من 28 نوفمبر بسبب مخاوف تتعلق بجائحة كورونا.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن سلطنة عمان قررت تعليق دخول القادمين من جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق، ابتداء من 28 نوفمبر، بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا، رصدت في جمهورية جنوب إفريقيا.