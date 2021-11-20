عاجل

الطيران المدني: رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول غدًا

اليوم.. انطلاق منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن

اليوم.. انطلاق منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن

أبرز المواد
بجوائز مليون ريال.. تتويج الفائزين في أكبر حدث للأمن السيبراني بالعالم

بجوائز مليون ريال.. تتويج الفائزين في أكبر حدث للأمن السيبراني بالعالم

أبرز المواد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

أهم الاخبار
المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يشيد بدور المملكة في النظام التجاري

المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يشيد بدور المملكة في النظام التجاري

أبرز المواد

سلطنة عمان.. سيول جارفة تكتسح منطقة مسندم(فيديو)

سلطنة عمان.. سيول جارفة تكتسح منطقة مسندم(فيديو)
https://almnatiq.net/?p=1076679
المناطق_وكالات

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قوة السيول الجارفة التي شهدتها أجزاء من محافظة مسندم في سلطنة عُمان صباح اليوم الثلاثاء.

ونشرت، مقاطع فيديو تبين السيول في منطقة مسندم بسلطنة عمان، إثر تعرضها لتساقط أمطار رعدية بغزارة عالية، نتيجة تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث عملت السيول على جريان الأودية بقوة جارفة.

وكانت  سلطنة عمان قد علقت دخول القادمين من 7 دول، بينها جنوب إفريقيا، ابتداء من 28 نوفمبر بسبب مخاوف تتعلق بجائحة كورونا.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن سلطنة عمان قررت تعليق دخول القادمين من جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق، ابتداء من 28 نوفمبر، بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا، رصدت في جمهورية جنوب إفريقيا.

روابط ذات صلة

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول على عدة مناطق بينها تبوك

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول على عدة مناطق بينها تبوك
تواصل هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح على جنوب جدة (فيديو)

تواصل هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح على جنوب جدة (فيديو)
فيديو يوثق حادث مروع على طريق سريع.. والسائق ينجو بأعجوبة

فيديو يوثق حادث مروع على طريق سريع.. والسائق ينجو بأعجوبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*