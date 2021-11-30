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المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يشيد بدور المملكة في النظام التجاري

المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يشيد بدور المملكة في النظام التجاري

أبرز المواد

المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يشيد بدور المملكة في النظام التجاري

المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يشيد بدور المملكة في النظام التجاري
https://almnatiq.net/?p=1076683
المناطق_الرياض

أشادت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي إيويلا ، بالدور القيادي الذي تلعبه المملكة في التجارة الدولية وفي الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، وعلى الجهود التي تبذلها المملكة في شتى مجالات عمل المنظمة وفي رئاسة المجموعة العربية في المنظمة.

جاء ذلك خلال لقائها وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في جنيف.

وأكد وزير التجارة ضرورة تكثيف الجهود من قبل جميع الدول الأعضاء لإنجاح المؤتمر الوزاري والعمل على إنهاء الخلافات بين الدول الأعضاء للوصول إلى نتائج إيجابية وفق جدول زمني محدد من أجل الحفاظ على مصداقية ومستقبل المنظمة، مشيرا إلى دعم بلاده لمساعي الدول الأعضاء في عملية إصلاح المنظمة، ودعمها لمنظمة التجارة العالمية والحرص على تعزيز سبل التعاون وتعظيم استفادة المملكة من عضويتها في المنظمة.

 

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