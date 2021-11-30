المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يشيد بدور المملكة في النظام التجاري

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أشادت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي إيويلا ، بالدور القيادي الذي تلعبه المملكة في التجارة الدولية وفي الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، وعلى الجهود التي تبذلها المملكة في شتى مجالات عمل المنظمة وفي رئاسة المجموعة العربية في المنظمة.