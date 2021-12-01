عاجل

الطيران المدني: رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول غدًا

اليوم.. انطلاق منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن

اليوم.. انطلاق منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن

أبرز المواد
بجوائز مليون ريال.. تتويج الفائزين في أكبر حدث للأمن السيبراني بالعالم

بجوائز مليون ريال.. تتويج الفائزين في أكبر حدث للأمن السيبراني بالعالم

أبرز المواد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

أهم الاخبار
المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يشيد بدور المملكة في النظام التجاري

المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يشيد بدور المملكة في النظام التجاري

أبرز المواد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
https://almnatiq.net/?p=1076687
المناطق _واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا ونشاطًا في الرياح  السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 22-42 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 44 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

روابط ذات صلة

تقلبات جوية بعدة مناطق خلال ساعات.. ضباب وغبار يعيق الرؤية

تقلبات جوية بعدة مناطق خلال ساعات.. ضباب وغبار يعيق الرؤية
طقس الثلاثاء.. ضباب ورياح نشطة وسماء غائمة على 7 مناطق

طقس الثلاثاء.. ضباب ورياح نشطة وسماء غائمة على 7 مناطق
أمير الحدود الشمالية يقلد وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلّف رتبة لواء

أمير الحدود الشمالية يقلد وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلّف رتبة لواء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*