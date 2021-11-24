عاجل

الطيران المدني: رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول غدًا

انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين

انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين

أبرز المواد
“برنت” يرتفع بنسبة 2.7 %

“برنت” يرتفع بنسبة 2.7 %

أبرز المواد
كيف يُنمي حديثك مع طفلك قدراته العقلية واللغوية؟

كيف يُنمي حديثك مع طفلك قدراته العقلية واللغوية؟

أبرز المواد
“أوميكرون” يقتحم أميركا اللاتينية عبر بوابة البرازيل

“أوميكرون” يقتحم أميركا اللاتينية عبر بوابة البرازيل

أبرز المواد

اليوم.. انطلاق منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن

اليوم.. انطلاق منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن
https://almnatiq.net/?p=1076693
المناطق - الأحساء

تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن «ثالث كؤوس موسم الاتحاد السعودي للهجن 2021-2022»، وذلك على أرضية ميدان السيح للهجن بمحافظة الأحساء.

وتتجه أنظار محبي وعشاق هذه الرياضة لمتابعة انطلاقة كأس وزارة الرياضة للهجن، الذي يستمر لمدة 7 أيام بـ118 شوطًا، منها 20 شوطًا للرموز و26 شوطًا مفتوحًا و70 شوطًا عامًا وشوطين للماراثون.

وستكون الانطلاقة اليوم، بـ36 شوطاً لسنّ الحقايق، على مسافة 4 كلم وفترتين، صباحية تحتوي على 26 شوطًا عامًا، وعشرة أشواط في الفترة المسائية منها 4 أشواط للرموز و6 أشواط مفتوحة.

وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أكمل استعداداته لانطلاقة هذا السباق؛ حيث بدأت يوم الأحد الماضي عملية عرض المطايا على لجنة التشبيه والتسنين وتستمر حتى الخامس من ديسمبر، وسيتم استبعاد المطايا التي لم تخضع للإجراء من قبل اللجنة المختصة.

روابط ذات صلة

3426 رخصة تجارية لأمانة الأحساء خلال الربع السنوي الثالث

3426 رخصة تجارية لأمانة الأحساء خلال الربع السنوي الثالث
ضبط مقيم احتال على مستخدمي تطبيقات الألعاب الإلكترونية بالشرقية

ضبط مقيم احتال على مستخدمي تطبيقات الألعاب الإلكترونية بالشرقية
تقنية الأحساء تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب

تقنية الأحساء تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*