اليوم.. انطلاق منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن

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تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن «ثالث كؤوس موسم الاتحاد السعودي للهجن 2021-2022»، وذلك على أرضية ميدان السيح للهجن بمحافظة الأحساء.