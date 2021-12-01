مقتل 14 شخصًا إثر تحطم مروحية عسكرية في أذربيجان

المناطق _ وكالات

لقي 14 شخصًا حتفهم في تحطم مروحية عسكرية في دولة أذربيجان الواقعة في جنوب القوقاز أمس الثلاثاء.