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مقتل 14 شخصًا إثر تحطم مروحية عسكرية في أذربيجان

مقتل 14 شخصًا إثر تحطم مروحية عسكرية في أذربيجان
https://almnatiq.net/?p=1076696
المناطق _ وكالات

لقي 14 شخصًا حتفهم في تحطم مروحية عسكرية في دولة أذربيجان الواقعة في جنوب القوقاز أمس الثلاثاء.

وأعلن مكتب المدعي العام أن شخصين كانا على متنها أصيبا في الحادث الذي وقع شمال شرق البلاد.

وأعرب رئيس أذربيجان إلهام علييف عن تعازيه لذوي الضحايا.

 

ولم يتم الكشف على الفور عن سبب تحطم المروحية التابعة حرس الحدود والتي كانت في رحلة تدريبية.

وبدأ مكتب المدعي العام تحقيقا في الحادث.

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