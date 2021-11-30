الرياض تستضيف النسخة الأولى من بطولة «قفز السعودية» يناير المقبل

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أعلن الاتحاد السعودي للفروسية استضافة الرياض النسخة الأولى من بطولة قفز السعودية في نادي سباقات الخيل في الجنادرية، إحدى أهم المحطات في البطولات العربية بمشاركة أبرز الفرسان العالميين، خلال الفترة من 9- 18 يناير المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022م في ألمانيا.

وقال صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس : “نعيش -بفضل الله- عصراً ذهبياً في جميع المجالات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لدعمهما الكبير وغير المحدود لجميع الرياضات المختلفة ورياضات الفروسية بشكل خاص، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة نشهد تحقيق عدد كبير من الإنجازات في مختلف الرياضات”.

وثمّن سموه دعم شركاء الاتحاد الذي أسهم في تعزيز فرص انتشار رياضات الفروسية وتنظيم أكبر الفعاليات، مشيداً في هذا الصدد بدعم صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل غير المحدود لجميع رياضات الفروسية وخصوصاً رياضة قفز الحواجز. مشيراً إلى أن رياضات الفروسية وقفز الحواجز تحديداً تحتل مساحة خاصة في نفوس الجماهير في المملكة العربية السعودية، وترتبط بكثير من المنجزات، ولذلك لا يتوقف عملنا الدائم على تطويرها وتسويقها وصناعة الفعاليات المرتبطة بها.

وأكد الأمير عبدالله بن فهد، أن رياضة الفروسية تعيش -ولله الحمد- نمواً كبيراً في الأعوام الثلاثة الأخيرة على مستوى أعداد البطولات والممارسين، حيث ازداد عدد بطولات القفز من ٢٨ في 2018م إلى ٤٧ بطولة في 2021م، فيما استضافت المملكة 10 بطولات دولية في العام الحالي مقابل بطولة واحدة في العام 2018م، ما أسهم في زيادة أعداد الفرسان وملاك الخيل بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، معرباً عن سعادته بإعلان إطلاق شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية التي يسعى من خلالها إلى توسيع الخطوات نحو تنظيم وصناعة أضخم الفعاليات العالمية، وستتولى الشركة تنظيم بطولات قفز السعودية والعمل مع شركاء دوليين في هذا المجال.

وستسهم الشركة في تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030” من خلال تمكين القطاع الخاص من الإسهام في مجال دعم رياضات الفروسية، وصناعة فرص وظيفية جديدة، وتعزيز فرص زيادة ممارسي الرياضات في المملكة، وتأسيس معايير عالمية لاستضافة البطولات، ونقل الخبرات العالمية للسوق المحلي، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، لافتاً النظر إلى الإعلان قريباً عن تعاون بين شركة رياضة الفروسية للفعاليات و “global Champions”، موضحاً أن بطولة قفز السعودية ستحظى بتغطية إعلامية دولية واسعة، إذ ستبث منافساتها عبر القنوات العالمية، إضافة إلى المنصات الرقمية وبلغات مختلفة، يصل مداها لجماهير رياضة القفز في مختلف دول العالم.