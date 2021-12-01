منظمة الصحة العالمية تدعو الفئات الأكثر عرضة للخطر بعدم السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها المتحور أوميكرون

المناطق _ وكالات

دعت منظمة الصحة العالمية الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل، والذين لم يطوروا أجساما مضادة عبر الإصابة بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 )، والأشخاص المعرضون للإصابة بالمرض الشديد إذا أصيبوا بالفيروس بما في ذلك الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكبر، وكذلك الذين يعانون من أمراض تزيد من مخاطر الإصابة الشديدة بكورونا مثل أمراض القلب والسرطان والسكري، بعدم السفر إلى المناطق التي ينتقل فيها المتحور أوميكرون أو تأجيل سفرهم.

وأشارت المنظمة إلى أن الحظر الشامل للسفر لن يمنع انتشار أوميكرون دوليا لكنه سيمثل عبئا ثقيلا علي سبل العيش ويمنع البلدان من الإبلاغ عن البيانات الوبائية والتسلسل وتبادلها.