عائلة تكتشف مفاجأة مرعبة داخل سيارتها

وتجاوبت السلطات مع استغاثة العائلة، وتعاونت مع شركة متخصصة بالتعامل مع الزواحف، حيث تبيّن لهم دخول الثعبان من نافذة المركبة التي كانت مفتوحة.

ونقلت وكالة “يو بي آي” للأنباء عن جوش كاسل، الذي تمكّن من اصطياد الثعبان، قوله، إن “هذه الزواحف قادرة على الاختباء في أماكن لا تخطر على بال، إذ يمكنها البقاء تحت غطاء محرك السيارة، ومن ثم دخول السيارات عبر النوافذ والفتحات.

ووفق كاسل فقد بلغ طول الثعبان 4 أقدام، أي ما يعادل مترا ونصف تقريبا، وقد تم نقله لمركز متخصص برعاية الزواحف.