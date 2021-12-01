“برنت” يرتفع بنسبة 2.7 %

المناطق _ وكالات

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة اليوم، لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها أمس، مع استعداد كبار المنتجين لمناقشة كيفية التفاعل مع التهديد الذي يواجهه الطلب على الوقود بسبب المتحور “أوميكرون”.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بمقدار 1.90 دولار، ما نسبته 2.7 في المئة، ليصل سعره عند 71.13 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش، فيما حققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب بنسبة 2.6 في المئة، ما يعادل 1.71 دولار، مسجلاً 67.89 دولارًا للبرميل.