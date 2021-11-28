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انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين

انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين

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انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين

انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين
https://almnatiq.net/?p=1076721
المناطق _ وكالات

أظهر تقرير اقتصادي، نشر اليوم الأربعاء، انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال نوفمبر الماضي، في حين كان تقرير حكومي نشر أمس قد أشار إلى نمو النشاط.

وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للمعلومات الاقتصادية الصادر اليوم تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 49.9 نقطة مقابل 50.6 نقطة خلال أكتوبر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.

يأتي ذلك بينما ارتفع المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع الصيني خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ يوليو الماضي، رغم أن معدل النمو كان بسيطا.

وكان مكتب الإحصاء الوطني الصيني قد أشار في تقريره الشهري الصادر أمس إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 50.1 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 49.6 نقطة مقابل 49.2 نقطة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي.

كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات سجل خلال الشهر الحالي 52.3 نقطة مقابل 52.4 نقطة خلال الشهر الماضي.

وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات خلال الشهر الحالي إلى 52.2 نقطة مقابل 50.8 نقطة خلال الشهر السابق.

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