“أنامل العطاء” ينفذ فعالية لحقوق وواجبات مضطربي التوحد بجازان

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نفذ فريق وفاق التطوعي بمنطقة جازان مساء أمس، فعالية “أهلًا في عالمي”, ضمن مشروع أنامل العطاء التابع لجمعية الرواد الشبابية، التي تهدف لبناء بيئة مجتمعية مدركةً لحقوق وواجبات مضطربي التوحد.

وتضمنت الفعالية التي شارك بها 16 مشاركاً من الجهات ذات العلاقة و 30 متطوعاً، عدة أركان شملت التعريف بالفريق، وتقديم النصائح والتوجيهات والإرشاد للزوار، والتعريف بمواهب وقدرات مصابي التوحد، بالإضافة للركن الخاص بتجربة الزوار للسماعات المخصصة لمعالجة تشتت الاستماع التي يعاني منها المصابون عند حضورهم للتجمعات ولاصق الفم لصعوبة التخاطب والتحدث، وأثقال اليدين والقدمين للإعاقة وصعوبة الحركة، و النظارات لتشويش النظر وعدم الرؤية بوضوح.