رجيم الثلاثة أيام.. الممنوع والمحظور والفوائد

يركز رجيم الثلاثة أيام على إحراق الدهون بصورة كبيرة، مع المحافظة على الكتلة العضليّة، ما يُجنب الإحساس بالإرهاق ويساعد على خسارة الوزن.

ويقوم رجيم الثلاثة أيام على الحدّ من تناول النشويات والسكّريات تمامًا، ليبدأ الجسم في إحراق الدهون المخزّنة، كما أنه يخلو من تناول اللحم الأحمر أو الدواجن.

ويتضمّن رجيم الثلاثة أيام تناول 3 وجبات رئيسية خلال اليوم، مع شرب كوب من الماء الدافئ، مضافًا إليه ملعقة عسل صغيرة ونصف ثمرة ليمون (أو ملعقة صغيرة من خلّ التفاح) على الريق.

ولهذا المشروب فوائد صحية للجسم؛ فالليمون يُساعد في تعزيز عمليّة الهضم، بخاصّة إذا مزج مع العسل الذي يمدّ الجسم بالطاقة، كما أنه يحدّ من الشهيّة، ويوفّر مجموعة من العناصر الغذائيّة الهامّة للجسم.

مكونات رجيم الثلاثة أيام

– شرب العصير السابق، يوميا، وتحديدا قبل ساعة من موعد وجبة الإفطار.

– الفطور: بيضتان مسلوقتان، وقطعة من جبن القريش أو الفيتا، وحبّة متوسّطة الحجم من الخيار.

• الغداء: علبة من التونة بدون زيت، مع طبق من السلطة الخضراء، بدون إضافة البصل والفلفل، والجزر لغناه بالسعرات الحرارية، والطماطم كونها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح التي تتسبّب باحتباس السوائل في الجسم.

• العشاء: كوب من الزبادي خالي الدسم، مضافًا إليه عصير نصف ثمرة من الليمون.

يتم تكرار هذا النظام لمدة ثلاثة أيام، مع إمكانية استبدال السمك المشوي بالتونة، والمشروم بالبيض، والخضروات المسلوقة بالسلطة، على أن تحتوي الأخيرة على البروكلي والفاصوليا الخضراء والكوسة، والبعد عن إضافة أي نوع من الزيوت إلى السلطة أو الخضروات.

وعند الشعور بالإرهاق، يُسمح بتناول ثمرة من التمر في اليوم، مع الامتناع عن تناول السكر نهائيًا عند اتباع رجيم الثلاثة أيام.

نصائح مفيدة لرجيم الثلاثة أيام

– الحرص على شرب 8 أكواب من الماء يوميا.

– الامتناع عن تناول الحلويات الغنيّة بالسكّر، فضلًا عن الفواكه.

– البعد عن إضافة أي نوع من الزيوت إلى السلطة.

– مُمارسة التمرينات الرياضيّة الخفيفة.

– الامتناع عن شرب المشروبات الغازيّة، حتى الـ “دايت” منها.

– النوم لساعات كافية.