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أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 1 ديسمبر 2021

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 1 ديسمبر 2021
https://almnatiq.net/?p=1076736
المناطق _ الرياض

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الأربعاء 1 ديسمبر 2021، بالرغم من ارتفاع المعدن الأصفر بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، إلى نحو 213.88 ريال (57.01 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات الأربعاء في السعودية، إلى نحو 187.15 ريال (49.88 دولار)

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في باكورة تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية، إلى نحو 160.42 ريال (42.76 دولار).

 

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الأربعاء، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 124.77 ريال (33.26 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، انخفاضا إلى نحو 6652 ريالًا (1773 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 1497 ريال (399.08 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، بعد أن حذر رئيس شركة مودرنا من أن لقاحات كوفيد-19 لن تكون على الأرجح فعالة في مقاومة المتحور أوميكرون بقدر فعاليتها مع السلالة دلتا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1790.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% لتسجل 1792.90 دولار.

وهزت تصريحات رئيس مودرنا الأسواق المالية، وانخفضت الأسهم الآسيوية لأقل مستوى منذ أكثر من شهر في حين تراجعت أسعار النفط الآجلة بأكثر من 2%.

وسيتابع المستثمرون عن كثب شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونجرس هذا الأسبوع بعدما حذر أمس الإثنين من‭ ‬أن سلالة كوفيد-19 الجديدة شوشت على توقعات البنك المركزي عن التضخم وأن الأسعار قد تواصل الصعود لفترة أطول مما كان يُعتقد.

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