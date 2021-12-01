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بعد وفاة مريضة بالرياض.. استشاري يحذر من هوس جراحات التجميل

بعد وفاة مريضة بالرياض.. استشاري يحذر من هوس جراحات التجميل
https://almnatiq.net/?p=1076742
المناطق _ الرياض

حذَّر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من الهوس بجراحات التجميل، داعيًا لإطلاق حملة توعية تثقيفية بشأن المخاطر المحتملة لعمليات التجميل ومنها الوفاة.

واقترح «النمر»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، تكثيف المراقبة على مراكز جراحات اليوم الواحد، مؤكدًا أن مستوى بعضها متدنٍّ جدًا مهنيًا.

جاءت تغريدة «النمر»، تعليقًا على خبر إغلاق وزارة الصحة، لمركز طبي خاص، بسبب وفاة مريضة أثناء خضوعها لعملية تجميلية.

وكان مدير عام الالتزام بوزارة الصحة، عبدالمحسن العتيبي، كشف تفاصيل وفاة امرأة أثناء إجراء عميلة تجميلية بمركز تجميل في الرياض نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بالمعايير الصحية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ياهلا» على قناة «روتانا خليجية»، إنَّ وفاة المريضة ناتجة عن خطأ طبي لعدم الالتزام بالمعايير الصحية؛ حيث تم إجراء العملية دون إشراف استشاري مختص، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات وإغلاق المركز تحفظيًا إلى أن يتم البت في القضايا المقامة ضده.

وأضاف أنَّ الإغلاق التحفظي هو أداة نظامية للإغلاق السريع حتى يصدر القرار النهائي ويكون العقوبة فيه قد تكون استمرار الإغلاق وشطب الترخيص.

وذكر مدير عام الالتزام بوزارة الصحة، أن المسؤولين ينطبق عليهم قانون مزاولة المهنة ويحالون إلى الجهة المختصة وهي الهيئة الشرعية وينطبق عليهم العقوبات، لافتًا إلى الهيئة الشرعية لها الحق في أن تحكم في الحق الخاص والأمر قد يصل إلى دية لذوي المستوفي والحق العام قد يصل لشطب ترخيص الممارسين والسجن.

وأغلقت وزارة الصحة أمس الثلاثاء أحد المراكز الطبية الخاصة لجراحة التجميل بمدينة الرياض، إغلاقًا تحفظيًّا، وقررت إحالة كامل ملف المركز الخاص إلى جهة الاختصاص بالهيئة الصحية الشرعية، لإصدار الحكم المناسب وفق نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونظام مزاولة المهن الصحية.

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