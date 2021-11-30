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3605 جولات رقابية نفّذتها أمانة الشرقية خلال ثلاثة أيام

3605 جولات رقابية نفّذتها أمانة الشرقية خلال ثلاثة أيام
https://almnatiq.net/?p=1076745
المناطق _واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3605 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 4 منشآت مخالفة، وضبط 240 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق ” توكلنا”.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة ” ممتثل” بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 40 بلاغ، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق ” توكلنا”، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

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