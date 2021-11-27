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«الموارد البشرية» تكشف عن وضع المطلقات في النظام الاجتماعي المطور

«الموارد البشرية» تكشف عن وضع المطلقات في النظام الاجتماعي المطور

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«الموارد البشرية» تكشف عن وضع المطلقات في النظام الاجتماعي المطور

«الموارد البشرية» تكشف عن وضع المطلقات في النظام الاجتماعي المطور
https://almnatiq.net/?p=1076751
المناطق _ الرياض

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن وضع المطلقات في النظام الاجتماعي المطور، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «ما هو وضع المطلقة من أسرة ضمانية هل إذا استقلت بعقد إيجار ينزل لها 1000ريال كامل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال سكن المطلقة مع أفراد أسرتها فتسجل كتابع للعائل، ويمكن أن تسجل بشكل مستقل في حال أثبتت استقلاليتها».

وأضاف: «يمكنك التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الرابط، اضغط هنا، وسيتم تحديد الأهلية والاستحقاق بناءً على ذلك».

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