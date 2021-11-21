مدير عام صحة عسير يكرم المشاركين في البرنامج الوطني لإزالة التهاب الكبد الفيروسي “ج” (صور)

المناطق _ عسير

استقبل سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بمكتبه صباح أمس، سعادة مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور طارق فلقي، ومدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية وأعضاء فريق البرنامج الوطني لإزالة التهاب الكبد الفيروسي (ج)؛ وذلك إثر حصول المنطقة على درع تكريمي من معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، وذلك نظيراً لجهودهم وتميزهم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإزالة التهاب الكبد الفيروسي (ج ، خلال عام (٢٠٢١م)، حيث كرم سعادته أعضاء الفريق والمستشفيات والقطاعات والمراكز المتميزة.

ويشارك في الفحص أكثر من ٨٥ مركزا صحيا، فيما يبلغ عدد المراكز العلاجية لبرنامج التهاب الكبد الفيروسي (ج) ٢٥ مركزا، منها مركز استشاري بمستشفى عسير المركزي لعلاج الحالات المتقدمة.

جدير بالذكر أن مستهدف المنطقة من الفحص المسحي هو ٢٢٣ ألفا، والمستهدف الشهري ١٨٥٨٩، وبلغ ما تم تحقيقه حتى الآن من المستهدف الكلي حوالي (٢٠٠٠٠٠ ) خلال الـ 10 أشهر الأولى من هذا العام.