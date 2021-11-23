أمانة نجران تواصل العمل في تطوير وتأهيل واجهة المنطقة الصناعية بنسبة 72%

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تواصل أمانة منطقة نجران أعمالها في تطوير واجهة المنطقة الصناعية الواقعة على طريق الملك عبد العزير بالمدخل الشرقي للمدينة بطول 1800 م وذلك ضمن مبادرات أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة .

وأكد أمين منطقه نجران المكلف المهندس عبدالله عائض دلبوح أن الأمانة تولي مشاريع أنسنة المدن اهتماماً كبيراً لما لها من دور فعال في تحسين جودة الحياة والتنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

من جانبه أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر ابن صمعان آل نصيب أن المشروع يعنى بتأهيل وتطوير سور الصناعية بطول 1800 م والمنطقة المحيطة به على طريق الملك عبدالعزيز بمساحة تقريبية 90000 م2 ويحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 42000 م2 وعدد ثلاث نوافير أرضية و أربعة شلالات جدارية ومشايات من الخرسانة المطبوعة الملونة بمساحة 15000 م2 وأرصفة ومشايات من الانترلوك بمساحة 14000 م2, بالإضافة إلى مجموعة من ألعاب الأطفال و2 دورات مياه وحاويات للنفايات وكراسي الجلوس ومصدات وأعمدة الإنارة بعدد 226 عمود إنارة ديكوري.