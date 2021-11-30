سمو أمير منطقة تبوك يلتقي مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالأمارة اليوم، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالعزيز بن صالح الشمري، بمناسبة تكليفه مديراً للفرع بالمنطقة.

ورحب سموه بالشمري، متمنياً له التوفيق والسداد في عمله الجديد، مثنياً على جهود فرع الوزارة وما تقوم به من أعمال جليلة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداداً للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مؤكداً أهمية العناية بالجوامع والمساجد وتهيئتها للمصلين في جو من الطمأنينة والراحة.

من جانبه أعرب عبدالعزيز الشمري, عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهات سموه الكريمة و متابعته واهتمامه لأعمال الوزارة بالمنطقة.