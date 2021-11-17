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منوعات

مجلس الأعمال السعودي البريطاني يعقد اجتماعه النصف السنوي

مجلس الأعمال السعودي البريطاني يعقد اجتماعه النصف السنوي
https://almnatiq.net/?p=1076802
المناطق _واس

عقد مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك أمس، اجتماعه النصف السنوي بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال السعوديين ومسؤولين من الجهات الحكومية لمناقشة تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

ونوه رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك الدكتور عماد الذكير بأهمية الاجتماع الذي يأتي في وقت يشهد فيه العالم التعافي من جائحة كورونا, وهو ما سيتيح الفرص الواعدة بين الجانبين، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة, مما يشكل فرصة كبيرة للدول لتعزيز وتوثيق علاقاتها التجارية مع المملكة.

ولفت الذكير إلى أن مجلس الأعمال السعودي البريطاني يقوم بدور كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والنجاحات الكبيرة التي حققها خلال الفترات الماضية.

وشهد اللقاء طرح عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار المستدام والتقنية والتدريب الصحي, كما جرى استعراض لعدد من المشاريع لدى الجهات الحكومية أبرزت فيه الفرص الاستثمارية والتطويرية، أهمها بوابة الدرعية ووزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض, إضافةً إلى شركات سعودية في مجالات التقنية والتعليم.

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