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منوعات

أمانة جازان تُدشن مبادرة “وادي جازان الأخضر”

أمانة جازان تُدشن مبادرة “وادي جازان الأخضر”
https://almnatiq.net/?p=1076805
المناطق _ جازان

دشنت أمانة منطقة جازان ممثلةً ببلدية وادي جازان اليوم، مبادرة وادي جازان الأخضر بالتعاون مع مركز الأبحاث الزراعية بجازان, ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

وأوضح رئيس بلدية وادي جازان مفرح الألمعي، أن المبادرة التي تستهدف في مرحلتها الأولى زراعة 300 شجرة في مركز وادي جازان والقرى التابعة له، جاءت بهدف زيادة مستوى الغطاء النباتي ومكافحة التلوث وتحسين جودة الحياة، تماشياً مع أهداف ورؤية المملكة 2030 في تحقيق الحماية والتوازن البيئي وتكوين بيئة صحيّة، وتحقيق التنمية المستدامة .

ويشارك في المبادرة العديد من الإدارات الحكومية والفرق التطوعية, حيث شملت المبادرة في يومها الأول حدائق قرى الريان والواصلي والخضراء.

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