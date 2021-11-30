أبو تريكة يتصدر التريند بعد تصريحاته عن محاربة المثلية

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تصدر نجم الأهلي المصري، صباح اليوم الأربعاء، التريند في المملكة، وذلك على إثر تصريحاته التي هاجم فيها الدوري الإنجليزي؛ لدعمه المثلية الجنسية في المبارتين الأخيرتين.

وقال المحلل الرياضي بقناة “بي إن سبورتس”، خلال حلقة استديو تحليلية لمباراة في الدوري الإنجليزي، لقمة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، التي جرت على ملعب “ستامفورد بريدج” الأسبوع الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في ختام الجولة الثالثة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز، إن العلماء والشيوخ يجب أن يتصجوا بكل قوة لـ دعاوى المثلية التي باتت تهاجم مجتمعاتنا.

وأشار أبو تريكة إلى الجولات الرسمية التي يدعم فيها الدوري الإنجليزي حقوق المثليين بين 27 نوفمبر و2 ديسمبر من خلال ارتداء اللاعبين شعارات تدعم المثليين مثل ربطة ذراع ودبابيس وأربطة حذاء بألوان قوس قزح.

وقال: “صحيح الدوري الإنجليزي هو الأقوى عالميا من الناحية الفنية، إنما هناك ظواهر لا تناسب عقيدتنا وديننا”، وتحدث عن “محاربة الأديان السماوية للمثلية الجنسية”.

ومؤخرا طالبت صحيفة بريطانية «بين سبورت» بالاعتذار بسبب أبو تريكة، إذ نقلت “التايمز” ردود أفعال منظمات رأت أن تصرفات المحلل الكروي غير لائقة ويجب توجيه اللوم له من قبل الهيئات المختلفة.

كما انتقدت إدارة شبكة قنوات بين سبورت باعتبارها شريكة في بث حقوق الكرة الإنجليزية وفي مقدمتها الدوري الممتاز، وطالبتها برد فعلي قوي تجاه ابوتريكة بسبب حديثه الأخير.